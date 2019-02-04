الحرارة تقتل أسماك أستراليا وخبراء الطقس يتوقعون الأسوأ

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تصببت أستراليا عرقا في يناير الماضي، أكثر الشهور حرارة على مدار التاريخ، مما أدى إلى زيادة معدل الموت بين الأسماك جراء السخونة الشديدة للمياه.

وعلاوة على ذلك، ثمة الكثير من المخاوف تسيطر على خبراء الطقس مفادها أن منحنى زيادة الحرارة في أستراليا يضرب بوتيرة أسرع وأكثر قسوة عما كان متوقعا.

وللمرة الأولى، بلغ متوسط درجة الحرارة في يناير الماضي 30 درجة سلزيوس بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

وأضاف المكتب أن درجات الحرارة في بعض المناطق ناهزت 50 درجة سلزيوس وهو أمر ليس مسبوقا.

من جانبه، قال أندرو واتكينز، خبير الطقس البارز في مكتب الأرصاد: "كان هناك العديد من الأرقام القياسية التي يصعب عدها فيما يتعلق بشهر بالدرجات القصوى والدنيا ومتوسط الحرارة لشهر يناير".

يأتي ذلك في أعقاب شهر ديسمبر الماضي الذي سجل كذلك أرقاما قياسية حيث ضربت موجات الحرارة كافة الولايات والأقاليم.

ومن المتوقع أن يكون التغير المناخي هو القائد الذي سيقود الدفة في أستراليا على المدى الطويل.

وأضاف واتكينز: "خلال آخر 100 عام زادت حرارة أستراليا بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ظروف جوية غير طبيعية".

وشهدت بورت أوجوستا بولاية جنوب أستراليا رسميا درجة حرارة 49.5 سلزيوس.

كما ضربت موجات حرارة بلا هوادة منطقة بيردزفيل في كوينزلاند حيث ظلت الحرارة لمدة 10 أيام متتالية فوق مستوى 45 درجة.