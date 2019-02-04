أكثر من نصف المغاربة يستخدمون الأنترنت.. 6 حسابات فايسبوك لكل مغربي

كشف تقرير حديث عن استخدام الأنترنيت في العالم الذي تصدره مؤسسة “هوتسويت“، أن 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الأنترنيت، وهي النسبة التي تفوق المعدل العالمي في هذا الصدد، والبالغ 57 في المائة. ونطالع في التقرير أن المغربي يستغرق كل يوم ساعتين و53 دقيقة في استخدام الأنترنيت عبر هاتفه المحمول، علما أن المعدل العالمي في هذا المؤشر يبلغ 3 ساعات و14 دقيقة.

استخدام المغاربة للأنترنيت يواجهه في المقابل بطء سرعة هذه الأخيرة، فمعدل سرعة الأنترنيت الثابتة في المغرب يبلغ 13.9 ميغابايت ليحل المغرب بذلك ضمن الدول الثلاث الأخيرة في هذا المؤشر، متقدما على نيجيريا ومصر التي تذيلت الترتيب.

أما فيما يخص سرعة الإنترنيت المحمولة، فقد حصل المغرب على 20.8 ميغابايت ليحل في الرتبة 32 عالميا ضمن 44 دولة شملها هذا المؤشر.

تقرير “هوتسويت” كشف أيضا عن أرقام استخدام الدول لمواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وفي هذا الصدد تبلغ النسبة العامة لاستخدام مواقع التواصل من قبل المغاربة عبر هواتفهم المحمولة 44 في المائة، وهي النسبة التي تفوق المتوسط العالمي البالغ 42 في المائة.

أما فيما يخص المدة الزمنية، يقضي المغربي ساعتين و33 دقيقة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق أيضا المتوسط العالمي البالغ ساعتين و16 دقيقة.

ويعتبر الفيسبوك الموقع الأول الأكثر استخداما من طرف المغاربة بنسبة 60 في المائة، مقابل 35 في المائة المتعلقة بالمتوسط العالمي، وفي التفاصيل المرتبطة بهذا المؤشر، نجد أن المغربي يعلق بمعدل ثلاث مرات على الأقل على منشورات في الفيسبوك علما أن المتوسط العالمي يبلغ أربع تعليقات.

ونطالع في التقرير أيضا أن عدد الحسابات التي يمتلكها المغربي في الفضاء الأزرق تبلغ ستة حسابات علما أن المتوسط العالمي يبلغ 8 حسابات.

بفارق كبير عن الفضاء الأزرق، 15 في المائة فقط من المغاربة يستخدمون” الأنستغرام“، وهو نفسه المتوسط العالمي.أما فيما يخص تويتر فيبدو أنه لا يستهوي المغاربة، إذ 2 في المائة فقط يستخدمون فضاء التغريدات، على عكس السعوديين الذين تصدروا اللائحة بنسبة استخدام بلغت 43 في المائة.

نعثر في التقرير أيضا تفاصيل عن استخدام موقع التوظيف “لينكدن“. وفي هذا الصدد فإن 9 في المائة يستخدمون هذا الموقع بفارق ضئيل عن المتوسط العالمي البالغ 11 في المائة.

ذات المصدر أبرز أن 37 في المائة من المغاربة الذين يستخدمون الأنترنيت قلقون بشأن حماية معطياتهم الشخصية في الفضاء الرقمي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 42 في المائة .

على مستوى اللغات المستخدمة في السباحة عبر الأنترنيت، تصدرت اللغة الإنجليزية الترتيب العام بنسبة استخدام بلغت 54 في المائة، تليها اللغة الروسية بنسبة 6.1 في المائة، ثم اللغة الألمانية التي حلت في الرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، فالإسبانية في الرتبة الرابعة بنسبة 4.9 في المائة، ثم نجد الفرنسية بنسبة 4 في المائة، تليها العربية بنسبة 0.6 في المائة..