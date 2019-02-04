البنتاجون يقرر إرسال 3750 جنديا على الحدود مع المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها بصدد إرسال 3750 جنديا أمريكيا إلى الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة 3 أشهر، لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

وأضاف "البنتاجون"، في بيان الأحد، أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 جنديا، موضحا أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان أقر نشر القوة في 11 يناير/كانون الثاني.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وافقت في أكتوبر/تشرين الأول على نشر هذه القوة على الحدود مع المكسيك، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوضع على الحدود يمثل أزمة، ومن المتوقع أن يتحدث عن الهجرة وإقامة جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء.

وفي حال عدم توصل النواب إلى اتفاق، بشأن الوضع الأمني على الحدود بحلول 15 فبراير/شباط، هدد ترامب بإغلاق الحكومة مرة ثانية، أو إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كوسيلة للضغط على الكونجرس والحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار.