انت الان تتابع تيريزا ماي: سنخرج من الاتحاد الأوروبي بالموعد المحدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تيريزا ماي رئيس الوزراء البريطانية

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، قائلة إنها ستذهب إلى بروكسل محملة بأفكار جديدة وتفويض من البرلمان في لندن، جاء ذلك في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطاني "بي بي سي"، اليوم الأحد. يذكر أنه تتركز قضية التفاوض الأساسية مع الاتحاد في إيجاد ترتيبات بديلة على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا للبقاء عليها مفتوحة، لكن بدون توضيحات لتلك الترتيبات، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي ويرفض إعادة التفاوض على تلك المسألة.

وكان عضو حزب المحافظين البريطاني جاكوب ريس موج قد صرح، أمس السبت، بأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يمكن أن تحتاج إلى تأجيل الموعد المتفق عليه 29 مارس القادم للحصول على اتفاق أفضل، ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد في 14 فبراير الجاري.وذكرت صحيفة (التايمز)