شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لجنة الانتخابات إلى عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا رئاسيا، قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين، وممن انضموا للحكومة الشرعية. وشددت ديباجية القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن المليشيا من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.