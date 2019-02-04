شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يتعهد بماء وكهرباء للريف.. والمظاهرات بلا توقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الخرطوم)

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أمس (الأحد) بالعمل على تطوير المناطق الريفية في وقت يسعى لمواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتحرك الرئيس السوداني لحشد أنصاره في البلاد في مسعى لمواجهة المظاهرات. وتعهد، خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان وفتح مستشفى جديدا في المنطقة. ويأتي الخطاب في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كيلومترا يربط شمال كردفان بأم درمان. وقال البشير، بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة: «بناء طريق كهذا ليس أمرا سهلا في ظل ظروف السودان»، مضيفاً «مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية». وبعد ساعات، توجه البشير إلى حشد آخر في قرية سراج بولاية شمال كردفان حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد، قائلاً: «الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد». فيما لم توقف مساعي البشير موجة الغضب الشعبي حتى اللحظة، إذ دعت المجموعة التي تقود المظاهرات إلى خروج مسيرات جديدة خلال الأيام القادمة اعتبارا من مساء أمس.