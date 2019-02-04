شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنقرة.. الدستور السوري على الطاولة الإيرانية الروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

انتقل الوفد الروسي المسؤول عن الملف السوري من العاصمة التركية أنقرة أمس (الأحد) إلى طهران من أجل بحث مسار أستانة القادم منتصف الشهر الجاري، بعد مشاورات روسية تركية حول العديد من القضايا ومن أبرزها مصير مدينة إدلب وجبهة النصرة، فيما ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن المحادثات الثلاثية (الروسية - التركية - الإيرانية)، تدرس الدفع بلقاء أعضاء اللجنة الدستورية لوضع دستور سوري جديد في إطار الحل السياسي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن وفدا روسيا بحث أمس مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن. وذكر البيان أن الوفد الروسي الذي ضم الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أجرى محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومشاورات مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهة ثانية، أفاد ناشطون سوريون في ريف دير الزور أن طيران التحالف الدولي استهدف، بغارة جوية، أحد مواقع الجيش السوري في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق؛ ما أدى إلى سقوط جريحين.

وفي سياق متصل، قال مصدر سوري رسمي، «إن طيران التحالف الأمريكي أقدم على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع للجيش السوري في منطقة السكرية غرب البوكمال»، موضحا أن الضربة تسببت بجرح جنديين وتدمير بعض المواقع العسكرية.

ويستهدف طيران التحالف الدولي وطيران، يعتقد أنه إسرائيلي مواقع المليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال القريبة من الحدود العراقية.