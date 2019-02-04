شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب لا يستبعد الخيار العسكري الأمريكي في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد بأن اللجوء إلى الجيش الأمريكي في فنزويلا هو «خيار» مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد. ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة «سي بي سي» الأمريكية تم بثّها أمس (الأحد)، عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأمريكي في البداية إنه لا يريد التحدث عن الأمر، إلا أنه تدارك «لكن هذا بالطبع خيار». وسبق أن أعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضية ومجددا في الأيام الأخيرة، أن «كل الخيارات» بما فيها الخيار العسكري، مطروحة. واعترف ترمب في 23 يناير بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد. وكان الأخير أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في مواجهة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفع مادورو إلى التنحي ودعت خصوصاً الجيش للانضمام إلى معسكر غوايدو.