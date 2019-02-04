شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يطالب باحترام الهدنة في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الفاتيكان)أعلن البابا فرنسيس أمس (الأحد) أنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير. وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة.
وقال البابا قبيل سفره إلى الإمارات أمس أمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: «أنهك الصراع الطويل السكان، ويعاني الكثير والكثير من الأطفال الجوع، لكن ليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء»، مضيفاً: «أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الضغط بصورة ملحة في سبيل احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها وضمان توزيع الغذاء والعمل لصالح السكان».
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