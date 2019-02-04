اسماء السيد - واشنطن: أعلن البنتاغون الأحد أنّ الولايات المتحدة سترسل 3750 جنديا إضافيا إلى الحدود مع المكسيك، ما يرفع إلى 4,350 العدد الإجمالي للجنود العاملين فعليا في هذه المنطقة.
وقال البنتاغون في بيان إنّ "وزارة الدفاع ستنشر تقريبا 3,750 جنديا أميركيا إضافيا لتقديم دعم إضافي لعناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية الغربية كان وافق عليه القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي (باتريك) شاناهان في 11 كانون الثاني/يناير".
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