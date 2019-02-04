ذبح والده في مدينة نصر وأبلغ حماته: "قتلت أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

حددت مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، هوية المتهم بقتل مسن داخل شقته في منطقة مدينة نصر، واتضح أن الابن هو المتهم وألقت الشرطة القبض عليه.

وأبلغت سيدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول عن زوج ابنتها، بعدما اتصل بها، وأخبرها: "قتلت أبويا"، قبل أن يفر هاربًا للاختباء في شقتها.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة بسرعة التوجه لفحص البلاغ، فانتقل فريقي بحث إلى شقة السيدة صاحبة البلاغ، وآخر إلى مسرح الجريمة وتم العثور على المجني عليه مذبوحًا وغارقًا في دمائه.

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر بقيادة المقدم حسام ناصر رئيس المباحث، القبض على المتهم "26 سنة"، وبينت المعاينة والتحريات إدمانه مخدر "الإستروكس"، كما اثبتت أن المجني عليه مختل نفسيًا ونشب بينه وبين ابنه خلافًا، استل على إثره الابن سكينًا وذبحه، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.