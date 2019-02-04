صرخة سكان شارع المئتين من يسمعها؟

استفاق سكان شارع المئتين يوم الجمعة الماضي على أصوات تدافع الناس في الشارع قاصدين أحد المحلات المدعو ملك التوفير بعد الإعلان عن ما يسمى البازار الكبير.

وإن كان التسويق والتسوق ليس جريمة إن كان تحت سقف القانون، إلا أن الأعداد الغفيرة التي ما زالت تتوالى على هذا المتجر والتي تسببت بقطع الطريق تماما وأصبح الخروج من المباني المحيطة والدخول إليها أمنية صعبة المنال فضلا عن الضجيج ليلا نهارا وصعود العديد من الشبان إلى الأبنية دون مبرر، مما حول حياة السكان إلى جحيم.

هذا ولم يقتصر الأمر على الإزعاج وإنما تعدى إلى تكسير السيارات المركونة في المحيط، إذ لجأ المتسوقون للجلوس أو الوقوف عليها انتظارا لدورهم مما أدى لأضرار جسيمة.

كما لم تقتصر الأضرار على الماديات، إذ أدى هذا التدافع المحموم لإصابة ثلاثة أشخاص.

هذا وقد تواصل السكان مع قائد شرطة بلدية طرابلس ربيع الحافظ الذي أشار عليهم تقديم عريضة موقعة من السكان لرئيس البلدية بدلا من التحرك الفوري لوقف الضرر عن الأهالي بوصفه مسؤولا عن أمن الناس وحمايتهم.

إن مثل هذه البازارات لا يمكن تنظيمها ضمن الأماكن السكنية أو على الشوارع الرئيسة وهي تستوجب موافقة مسبقة من البلدية فهل حصل "ملك التوفير" على هذه الرخصة؟

علما أن مالك العقار متعد على المقسم المشترك وقد لجأ السكان في وقت سابق إلى الشرطة البلدية ورئيسها ولم ينصفوهم وما زالت القضية عالقة في المحكمة.

مما يبدو لا نرى إلا تشاطرا" على عربات فقراء المدينة وتغطية على المعتدين النافذين!!! (آمل أن تثبتوا لنا العكس)

أعضاء المجلس البلدي المحترمين الناس انتخبتكم من أجل راحتهم .. هل ما زلتم موجودين في هذه المدينة الصابرة؟؟؟؟؟

مطلوب التحرك الفوري لوقف الضرر عن الأهالي المستمر منذ ثلاثة أيام ولأمد غير منظور...