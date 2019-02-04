توقعات الأبراج ليوم February 4, 2019

برج الحمل

مهنياً: تعيش جواً من التوتر والضغوط المستمرة نتيجة عملك واهتمامك بمجالات مختلفة، عليك بالهدوء والحكمة حتى تستطيع أن تتخطى هذه الفترة بلا خسائر وتعب

عاطفياً: تعيش استقراراً وراحة، وتقدم الحب والتقدير لمن حولك، لكنك لا تستطيع التعامل مع من لا يقدم لك التقدير والاحترام، لذلك تبتعد بهدوء

صحياً: تعاني الضغط الزائد الذي يجعلك تصاب ببعض الأمراض، فأنت بحاجة إلى الهدوء والراحة واتباع نظام غذائي مفيد

برج الثور

مهنياً: يتحاشاك زملاؤك في العمل بسبب الخداع الذي تمارسه معهم، فلا أحد يحب أن يتم خداعه بمن فيهم أنت، لذا قد تخسر الكثير إذا استمررت بهذا الأسلوب

عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج الجدي ويجلب لك أوقاتاً سعيدة على الصعيد الرومانسي، وتظهر للشريك مدى حبك اللا متناهي له

صحياً: تحاول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بوعكة صحية، استمر في الالتزام بممارسة الرياضة لتصفية ذهنك

برج الجوزاء

مهنياً: تحقق إنجازات وتتميز فى العمل، ما يجعلك تنال إعجاب الجميع، وتصل إلى ما تريده

عاطفياً: تعيش فترة خالية من العلاقات العاطفية، لكنك ستجد شريك الحياة في الوقت غير المتوقع ويسيطر على قلبك بالحب والاهتمام

صحياً: عليك فقط الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وأنصحك بممارسة الرياضة

برج السرطان

مهنياً: على الرغم من شخصيتك القوية وتجنّب معظم زملائك الحديث معك في أمور قد تزعجك، إلا أنك محبوب في العمل ولا يكرهك أحد

عاطفياً: جديتك قد تزعج الشريك في أغلبية المواقف، فحاول ألا تأخذ كل الأمور بطريقة جدية حتى لا تجعله يشعر بعدم الراحة والطمأنينة تجاهك

صحياً: تحرص على تجنّب المرض و تستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك

برج الأسد

مهنياً: القمر في منزلك السابع أي الدلو، يسلط الضوء على علاقة مهنية لك وقد يشير إلى بعض التشنجات الخفيفة في العمل سرعان ما تزول

عاطفياً: تكون أكثر حرصاً وأكثر اهتمامًا باستقرار وضعك العاطفي وتوازنه، وإذا كنت أعزب الفرصة ملائمة للقاء الشخص المناسب والدخول في علاقة جديدة

صحياً: قد تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة تختفي كذلك، فلا داعي إلى القلق

برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يدعوك إلى النظر بواقعية إلى علاقة مهنية ما، ويجعلك تعيد حساباتك المادية والمهنية بشكل دقيق جداً

عاطفياً: لن تتعرض لمشاكل مهمة على الصعيد العاطفي، لكنك تبتعد قليلاً عن الحبيب بسبب مشاغالك المهنية

صحياً: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، وحاول جاهداً أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط

برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يحيي أملاً بنجاح تسعى إليه على الصعيد المهني، ويرافق ذلك مع تأثيرات إيجابية جداً تساعدك تعزيز وضعك وتأمين مشروع جديد للتقدّم

عاطفياً: تسطع بنجومية كبيرة، وتبدو حياتك العاطفية في أوجها ، إلا أنك تبحث أكثر عن الاستقرار وعن خلق أجواء أكثر أماناً لك

صحياً: ، تجد حلاً لمشكلة صحية سابقة وألم ربما عانيته في السابق، وتستعيد نشاطك ولياقتك وعافيتك أكثر من أي وقت مضى

برج العقرب

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يعني صفحة مهنية أو شخصية تطويها، أو فراقاً مع أحد الزملاء، وترتبك لموقف يتخذه أحدهم

عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه المتفاني لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة التي تنغص عليك حياتك

صحياً: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لا تقلق ستتكيف معها في الأيام المقبلة

برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتيح لك فرصة التعبير عن نفسك بحرية مطلقة، والاتفاق مع الزملاء على أولويات العمل وتحديد المسؤوليات

عاطفياً: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها

صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية

برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتحدث عن عملية بيع تقدم عليها أو عن تشبث بسعر معين لا تريد التنازل عنه

عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك والاستقرار وتأسيس عائلة، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها

صحياً: تساعد اللياقة البدنية والصحية على استمرارية مواصلة الجسم لوظائفه العامة، وقد تمنع أو تقلل من مضاعفات الأمراض المزمنة

برج الدلو

مهنياً: القمر الجديد في برجك يحتم عليك إيجاد بعض التسويات في شأن مهني، ويمكنك أن تتكل على حدسك لاتخاذ القرار المناسب

عاطفياً: الصراحة والصدق هما المفتاح للدخول إلى قلب الشريك من دون استئذان، فحاول أن تستفيد من ذلك

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية

برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتحدث عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن بعض العراقيل يمكن أن تعترضها

عاطفيا: لا تكن أنانياً وخبيثاً مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك وصريح جداً

صحياً: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة