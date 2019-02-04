شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الصهيوني يبدأ في بناء جدار جديد على الحدود مع غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
بدأت سلطات الاحتلال الصهيوني في بناء جدار عازل بمحازاة غزة، وفق ما صرح به بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، أمس الأحد.
وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بداية الجلسة الحكومية الأسبوعية يوم أمس، إن حكومته شرعت في بناء جدار عازل قرب الحدود مع قطاع غزة.
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع اعتقال سلطات الاحتلال، 5 صيادين فلسطينيين بتهمة التسلل عبر الحدود خلال الفترة الماضية.
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