شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» محذراً فنزويلا: الخيار العسكري على الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد أن اللجوء إلى جيش الولايات المتحدة في فنزويلا هو “خيار” مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد.

ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة “سي بي سي” الأمريكية تم بثها، الأحد، عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأمريكي في البداية إنه لا يريد التحدث عن الأمر، إلا أنه تدارك “لكن هذا بالطبع خيار”.

وسبق أن أعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضي ومجددا في الأيام الأخيرة، أن “كل الخيارات” بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.

واعترف ترامب في 23 يناير، بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد، في مواجهة الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفعه إلى التنحي.

وفي السياق، دعت واشنطن العسكريين الفنزويليين إلى الانضمام إلى معسكر غوايدو، على غرار الجنرال في القوات الجوية، فرانشيسكو يانيز، الذي أعلن أنه لم يعد يعترف بـ”السلطة الديكتاتورية” لنيكولاس مادورو.

وكتب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، على تويتر “تدعو الولايات المتحدة جميع عناصر الجيش إلى الاقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية”.