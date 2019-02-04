شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تعترف: الاحتجاجات «صوت محترم» والان نبدء بالتفاصيل

وصف رئيس الوزراء السوداني معتزّ موسى الحركة الاحتجاجية، التي تشهدها بلاده بأنها «صوت محترم» له «مطالب مشروعة»، لكنّه أكّد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، فيما لحقت تصريحاته مسيرات جديدة أمس الأحد، تنديدا بمقتل ثلاثة موقوفين تحت التعذيب.

وقال موسى للصحافيين في الخرطوم: إن حكومته على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية، مبديا انفتاحه لدعوة كل العالم لمراقبتها.

وانطلقت مسيرات جديدة، الأحد، في مختلف المناطق للمطالبة برحيل الحكومة، بحسب دعوة تجمع «المهنيين السودانيين»، التي تناولتها مواقع التواصل السبت، وأكد في بيانه، أن «العودة إلى المنازل تعني الموت جبناً».

وقال التجمع: إن ثلاثة أشخاص قتلوا؛ اثنان في كردفان -غربا- وواحد في كسلا -شرقا- جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأمن.