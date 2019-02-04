شكرا لقرائتكم خبر عن «واشنطن إكزامينر» تطرح 4 سيناريوهات لمستقبل أردوغان السياسي والان نبدء بالتفاصيل

قال الكاتب الأمريكي مايكل روبين: إن المستقبل السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعد براقا.

وأشار روبين، المسؤول السابق في البنتاغون، في مقال له بموقع «واشنطن إكزامينر»، نشر الخميس الماضي، إلى أنه برغم ذلك لم يعد هناك أي نقاش حقيقي حول طبيعة نظام أردوغان.

وتابع: في العام الماضي، خفضت منظمة «فريدوم هاوس» ترتيب تركيا إلى «دولة غير حرة»، لتنضم إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، وفي 2012، وصفت «مراسلون بلا حدود» أنقرة بأنها أكبر سجن في العالم للصحفيين.

ومضى يقول: تدقق هيئات الضرائب فيما يخص أي شخص يجرؤ على التبرع للخصوم السياسيين، وتمتلئ السجون التركية عن آخرها بالسجناء السياسيين.

وأضاف: مجموعة واسعة من الأتراك الذين يزورون الولايات المتحدة وأوروبا يتحدثون عن الخوف وجنون الشك اللذين يُبثان في المجتمع التركي، وكما هو الحال في الأنظمة الاستبدادية الأكثر تعسفا في العالم، فإن الأتراك يخشون من أن تؤدي كلمة خاطئة أو نكتة إلى الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، وكما هو الحال في الدول الشيوعية في حقبة الحرب الباردة، يمكن لجار غيور أو رجل أعمال حسود تقديم تقرير كاذب وتدمير حياة الناس.

» الجنازة الرسمية

ولفت إلى أنه بعد حوالي 15 سنة من توليه رئاسة الوزراء، يبدو الرئيس التركي آمنا في السلطة، على الرغم من أنه لم يحصل على تصويت الأغلبية إلا مرة واحدة، متسائلا «كيف ينتهي عهد أردوغان؟». وأوضح أن ثمة 4 احتمالات لذلك، مشيرا إلى أن أولها هو الجنازة الرسمية، واعتبر أن هذا السيناريو هو تفضيل أردوغان.

وتابع: بسبب معاناته من الفقر، جمع الآن ثروة تقدر بمليارات الدولارات ويكره المخاطرة بتخفيف قبضته على مقاليد السلطة، وعلى الرغم من كل جهودها الحثيثة لإبراز صورة من التدين، فإن زوجته إيمين أيضا، مثلها مثل السيدة الأولى السابقة الأرجنتينية إيفيتا بيرو، أصبحت مدمنة على الفخامة.

وأضاف الكاتب: مع اقتراب تركيا من مرور 100 عام على تأسيسها، يسعى أردوغان إلى افتتاح جمهورية ثانية وإغلاق التابوت في نهاية المطاف على إرث أتاتورك، وأردف: ربما كان السبب الأكبر لأردوغان للبقاء في السلطة هو ضمان إرث عائلته، موضحا أن الرئيس التركي عمل على تعزيز مكانة أسرته.

وأضاف: لقد هيأ ابنيه أحمد وبلال لتولي مسؤولية ثروات العائلة التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات، ويجهز صهره بيرات البيرق، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية، لخلافته.

ومضى يقول: غير أن أردوغان ينسى أن وضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ابنه جمال في السلطة، أدى بالجماهير والنخبة العسكرية للانقلاب عليه والإطاحة به، وبغض النظر عن ذلك، فإنه يقلل من شأن السكاكين التي يمتلكها أعضاء حزب العدالة والتنمية التي تحدق بانتظار أحمد وبلال والبيرق عندما يرحل أردوغان.

» احتمال المنفى

فإن المنفى بحسب الكاتب الذي قال: قد يكون مسألة وقت فقط حتى يحدث الانفجار. وتابع: يدين أردوغان الإطاحة بمحمد مرسي في مصر 2013، لكنه يتجاهل القصة الحقيقية «في غضون عام واحد، استطاع مرسي أن يحول دعم ملايين المصريين العاديين ضده». وأضاف: قد يقول منتقدو الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما حدث انقلاب، بينما يقول مؤيدوه «إنها ثورة»، ومهما كانت الدلالات، شيء واحد واضح «السيسي لم يكن من الممكن أن يصل إلى السلطة ما لم يفقد مرسي دعم الشعب أولا»، ويواصل: إذا انتفض الشعب التركي، ماذا سيفعل أردوغان؟ قد يكون أفضل خيار له هو الفرار إلى المنفى، لكن سلوكه الخاطئ قد يحد من خياراته. ولفت إلى أنه قد يختار قطر أو أذربيجان، موضحا أنه قد يشتري عقارات في واحدة منهما قبل أن يقوم خلفه أو أعداؤه في المجتمع الدولي بتجميد حساباته الكثيرة.

صورة أرشيفية لاقتياد رئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس إلى الإعدام

» السجن والإعدام

أما الاحتمال الثالث فهو السجن، وبحسب الكاتب، فإنه إذا اندلع الغضب العام وتغير النظام في تركيا، يمكن للمدعين أن يختاروا الجرائم التي يتهمون بها أردوغان.

ومضى يقول: عندما انتخب رئيسا للوزراء، كانت هناك بالفعل ملفات فساد معلقة تعود إلى عهده كعمدة في أسطنبول، ومراكمته للثروة الهائلة ليس لها تفسير قانوني، وشهد زملاؤه من حزب العدالة والتنمية على حساباته المصرفية الأجنبية.

وأضاف الكاتب: باختصار، إذا استمر أردوغان طويلا على خلفية الاضطرابات المدنية، فقد يجد نفسه يواجه عقودا من السجن، إن لم يكن أسوأ.

أما رابع الاحتمالات فهو الإعدام على غرار رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس في 1961، وبحسب الكاتب: إذا كان مندريس بريئا فإن أردوغان مذنب.