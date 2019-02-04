رد صاعق من فنزويلا على تصريح ترامب بشأن إمكانية استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالحكومة

أدانت ديلسى رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن احتمالية أن يلجأ لاستخدام القوة العسكرية فى فنزويلا للإطاحة بالحكومة الحالية.

وقالت رودريجيز، فى تصريحات لصحفيين روس، الأحد: "لا نقبل تلك التصريحات من جانب الرئيس الأمريكى"، مضيفة: "الدافع الخفى لها هو الرغبة فى السيطرة على موارد فنزويلا الغنية"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وكان ترامب صرّح اليوم بأن استخدام القوة العسكرية فى فنزويلا "أحد الخيارات".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة أعقبت تنصيب مادورو رئيسا للبلاد لولاية جديدة بدأت رسميا فى 10 يناير الجاري؛ إذ لا تقر قوى المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، التى جرت فى مايو الماضي، وقاطعتها معظم تلك القوى وفاز مادورو على أثرها بولاية جديدة تستمر 6 أعوام.

واندلعت، فى 23 يناير الماضي، فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، احتجاجات ضد مادورو، أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما أيدته عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأعربت نائبة الرئيس الفنزويلى عن ثقتها فى قدرة الحكومة الفنزويلية على حل الأزمة السياسية دون أى تدخل أجنبى من خلال الوسائل السلمية وبما يتفق مع الدستور، مشددة على أن "السيادة ليست محل نقاش، السيادة هى ما يجب الدفاع عنه".