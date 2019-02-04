الرئيس الأوكرانى بوروشينكو يترشح لولاية رئاسية ثانية

قدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الأحد، أوراق تسجيله مرشحا لرئاسة البلاد لدى لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا.
ووصل الرئيس الأوكراني الحالي إلى مقر لجنة الانتخابات في آخر يوم تقبل اللجنة فيه الوثائق المطلوبة من المرشحين لرئاسة البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الأحد.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا العدد النهائي للمرشحين يوم الجمعة المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 مارس المقبل.
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