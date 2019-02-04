الحريري: زيارة البابا فرنسيس للإمارات خطوة حضارية للانفتاح والتسامح

وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الزيارة التي يقوم بها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها زيارة تاريخية وتمثل خطوة حضارية تشرق على العالمين الإسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح.

وأضاف: "تحية من لبنان العيش المشترك إلى قيادات الإمارات وضيفها الكبير، والتحية موصولة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي تقدم المرحبين".

وكان البابا فرنسيس وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم، في زيارة تستغرق 3 أيام، هى الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك في (لقاء الأخوة الإنسانية).