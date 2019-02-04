حول العالم في 24 ساعة: مصر تنجح في الإفراج عن 5 بحّارة احتجزتهم إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وزارة الخارجية

أعرب المُتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، الاحد، عن القلق إزاء القرار الإسرائيلي بشأن عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشدد المتحدث، في بيان صحفي ، على ضرورة تجنُب أية قرارات أحادية تخالف أحكام اتفاق أوسلو-2 لعام 1995، وتعقِّد الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفيّن، وإقامة السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتيّن وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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