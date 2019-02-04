محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أهمية الإبقاء على قاعدة أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران. فيما قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، يهدف لترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية والقواسم المشتركة التي من الممكن أن تواجه العديد من التحديات الدولية كالإرهاب والتطرف وظواهر الفقر والجهل.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: وجودنا في العراق مهم لمراقبة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.