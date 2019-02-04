"أمن القاهرة" يُسقط عصابة "الضباط المزيفين" استولوا على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا انتحل صفة ضباط شرطة، وقام بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقال مصدر أمني، إن فريق البحث المكون من 23 ضابطًا تعقبوا خط سير الجناة، وتم تحديد هويتهم، وضبطهم، وتبين أنه سبق اتهامهم في عدة قضايا نصب.

كان قسم شرطة الخليفة تلقى أكثر من 5 بلاغات مفادها تعرض أصحابها للنصب والسرقة على يد تشكيل عصابي أوهمهم أنه رجال شرطة، حيث تعرض عدد من المبلغين لسرقة مبالغ مالية، وتعرص أحدهم لسرقة سلاحه المرخص.

كما تلقى قسم شرطة البساتين 3 بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب مماثلة من قبل 4 شباب انتحلوا صفة ضباط شرطة.

بالفحص تبين أن 4 متهمين يستقلون سيارة ملاكي بزجاج "فاميه" وبدون لوحات معدنية يقوم من خلالها المتهمين بعمل كمائن مزيفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين.