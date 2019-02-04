شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إعلام البرلمان" يناقش طلب إحاطة بشبهة إهدار المال العام بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفق طلب الإحاطة الذى تناقشه اللجنة غداً، فإن ذلك القرار يُشكل مخالفة لقانون حماية الآثار، ما يستوجب إزالة وحدة المرور، وذلك على الرغم من سابقة صدور ترخيص من مركز قويسنا بإنشاء وحدة المرور قبل إزالتها مستوفياً كافة الموافقات اللازمة بما فيها موافقة الآثار، مما يمثل تخبطاً إدارياً واضحاً ويؤدى فى النهاية لإهدار مال عام. وأجلت اللجنة اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن استراتيجية وزارة الثقافة فى مواجهة الفكر المتطرف والمتعصب، لتغيب النائبة نشوى الديب مقدمة طلب الإحاطة.

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