شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": الموازنة العامة لـ 2020 ستظهر نتائج ترشيد الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقع الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن مشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2019 /2020، والذى ينتظر مجلس النواب إرساله من قبل وزارة المالية فى مارس المقبل، سيكون بها مجال للتنفس عما كانت عليه الموازنات السابقة.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أنه يتوقع ذلك بناء على أن هذه الموازنة سيكون بها نتائج ملموسة لترشيد الدعم ، بجانب نتائج تنقية البطاقات التموينية والتطوير الملموس للمنظومة الضريبيه وتصدير مصر للغاز قبل بداية العام المالى القادم ، وهو ما سيسهم فى تطور جيد فى شكل الموازنة العامة الجديدة.

وأكد "عيسى" أنه ليس بجديد أن تكون موازنة المدن الجديدة خارج الموازنة العامة، موضحا أنها دائما تعتمد على حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين

وأشاد "عيسى " بالنتائج الخاصة للنصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 المعلنه من قبل وزير المالية على والتى تعد جيدة حيث تم تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، مشيرًا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجارى مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة عام 2019/2020.

ولفت وزير المالية أن موازنة الدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء المدن الجديدة ومصر تصدر الغاز قبل بداية العام المالى المقبل.