علّق عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على الزيارة التاريخية لقداسة ​البابا فرنسيس​ الى دولة ​الإمارات العربية​، معتبراً أنها خطوة تاريخية تضاف إلى سجل البابا فرنسيس، وإنجاز آخر يضاف على سجل الإمارات، مشيراً إلى أن "حوار الأديان والثقافات والإنفتاح مفاهيم لا يقدر أن يثبتها الّا قادة تاريخيون".

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات خطوة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.