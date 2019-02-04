ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة"أنصار الله" أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات للجيش اليمني في منطقة مجازة الغربية في عسير.

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تنفذ عملية بطائرات مسيرة ضد تجمعات القوات الحكومية في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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