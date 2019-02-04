البنتاغون يعتزم إرسال 3750 جنديا على الحدود مع المكسيك

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تأميدها أنها سترسل 3750 جنديا على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.
وأوضح المتحدث أن "نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 جنديا".
ولفت إلى انه سيتم حتى نهاية أيلول القادم نشر أنظمة مراقبة متنقلة على الحدو، فضلا عن 240 كيلومترا من الأسلاك الشائكة بين نقاط التفتيش.
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