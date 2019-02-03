الرئيس السوداني يتعهد بتنمية الريف وسط دعوات لتظاهرات جديدة

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة التظاهرات منذ أسابيع.
وتعهد الرئيس، خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان وبفتح مستشفى جديد في المنطقة. يأتي الخطاب، في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم يربط شمال كردفان بأم درمان.
وقال البشير إن "بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً في ظل ظروف السودان"، مضيفاً، "مع هذا الطريق، سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".
بعد ساعات، توجه البشير إلى حشد آخر حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.
وقال البشير، وهو يتحدث إلى حشد آخر في قرية "سراج" بولاية شمال كردفان، إن "الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد".
واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. إلا أن كبار المسؤولين السودانيين يؤكدون أن تغيير الحكومة هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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