دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا، ووقف "التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية".
وكتب رودريغيز على حسابه في "تويتر": "الحكومة الأمريكية، وهي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب في فنزويلا، تهدد بشن عدوان عسكري علىهذه الدولة الشقيقة. وتمارس ضغوطا على أوروبا لتكون تابعة لها".
وأضاف: "فلنعلن التعبئة جميعا، لوقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية".
وشكك وزير الخارجية الكوبي في النوايا الأمريكية، وطرح تساؤلات على
وأعرب الوزير الكوبي في مناسبات عديدة عن رفض بلاده التدخل في شؤون فنزويلا، وأكد تضامن هافانا مع الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر تشككًا في نوايا أمريكا .. كوبا تُعلن التعبئة العامة لمواجهة أحداث فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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