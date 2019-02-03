كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمّان.. جولة ثانية لمتابعة ملف الأسرى اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئیس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلین عن الحكومة الیمنیة ھادي ھیج، أن "الجولة الثانية من مباحثات ملف الأسرى والمفقودين، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، ستنطلق يوم بعد غد الثلاثاء".

وقال هيج لموقع "24"، أن "الوفد الحوثي أبدى موافقته على موعد الاجتماع"، مشيراً إلى أنه "لم يصلهم أي معلومات عن تقديم الوفد الحوثي اعتذاره عن الجولة، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام".

وأضاف أن هذه الجولة التي سيحضرها ممثلو مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الیمن والصلیب الأحمر، "ستكون مخصصة للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة على وجود البعض، عند عدم الاعتراف بهم".

ومن المفترض أن يتم خلال الجولة الثانية تحديد مصير أكثر من 16 ألف أسير ومختطف ومفقود.

وكان الأردن أعلن أمس السبت، موافقته على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، في بيان صحافي أمس، إن "موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة".

وكانت المملكة استضافت قبل أسبوعين جولة محادثات بين الطرفين، غلب عليها إنكار الوفد الحوثي للكثير من الأسرى والعمتقلين لديهم، مما دعا الأمم المتحدة إلى الطلب من الأردن استضافة جولة محادثات جديدة.