نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أول صورة لمولودتها “ليا”مع متتبعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”.
وتظهر في الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية قدمي مولودتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “ليا”، معلقة: “هدية أخرى من الله لنا، وشعاع آخر من الضوء دخل منزلنا”.
وكتبت نانسي رسالة “جميلتي ليا، لا أنتظر أن نسير معا خلال رحلتك في الحياة، وأعدك أن أكون معك طوال الوقت، لقد أحببناك وانتظرنا قدومك، وتضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف عندم حملتك بين ذراعي.. الكلمات لا تستطيع وصف كم نحن نحبك يا غاليتنا “ليا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تضع مولودتها الجديدة ليا وتنشر صورتها على الأنستغرام -الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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