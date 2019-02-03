اتّفاقية ائتلافية ببلدية أم الفحم: مصطفى أبو ماجد نائبًا للرئيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبحَ عدد أعضاء الائتلاف في المجلس البلدي الفحماوي 13 عضوا مع رئيس البلدية، الدكتور سمير صبحي، بعدما وقّعت قائمة "البيت الفحماوي"، مساء يوم الأحد، اتفاقية ائتلافية مع قائمة "أم الفحم أولا"، سيشغلُ بموجبها الأستاذ مصطفى أبو ماجد، منصب نائب رئيس البلدية، دون مقابل، حال جرى المصادقة على ذلك من قبل وزارة الداخلية.

وسيُمثّل أبو ماجد، رئيسَ البلدية في "الشركة الاقتصادية، إلى جانب عضويته في لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة ورئاسة لجنة "الاعفاءات"، كما اتفق الطرفان على العمل المشترك، وفق الأنظمة واللوائح القانونية.

واتّفق الطّرفان على أن تكون قائمة "أم الفحم أولا" شريكةً في إدارة البلدية واللجان المختلفة، كما أكد الطرفان على التعاون من أجل أن تستعيد أم الفحم دورها الريادي في بعده الوطني، والسياسي، والاجتماعي.

واعتبر رئيس "البيت الفحماوي"، المحامي محمد وليد معلواني، انضمام قائمة "أم الفحم أولا" إلى ائتلاف الدكتور سمير صبحي في إدارة البلدية، أمرا مهما على طريق تشكيل ائتلاف يضم كل مكوّنات أم الفحم، مُضيفا: "أعلن الدكتور سمير صبحي، منذ اليوم الأول لانتخابه، سعيه بكل قوة من أجل تشكيل ائتلاف شامل يضم كافة القوائم، وكنا على اتصال دائم مع الأخوة في أبناء البلد الذين أبدوا استعدادهم لخدمة أم الفحم، دون اعتبار لأي مقابل، وهذا الأمر يسجّل لصالحهم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا من أجل خدمة أهلنا والنهوض بمديتنا على قاعدة العمل المشترك وأن أم الفحم تجمعنا، حتى لو اختلفنا في التفاصيل".

وقال معلواني إن "أم الفحم تمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود وترسيخ مبدأ العمل المشترك وتوزيع المهام على الجميع من أجل النهوض ووضع الحلول الجذرية لكافة الأزمات والتحديات التي تنتظرنا".

يُذكرُ أن قائمة "البيت الفحماوي" برئاسة صبحي، كانت قد وقّعت في مرحلة سابقة، على اتفاقيات ائتلافية مع قوائم: التجمع وقائمة "شباب التغيير"، التي حظيت بـ3 مقاعد، وهي برئاسة المحامي علي عدنان بركات، بالإضافة إلى قوائم: "التحالف الوطني" ويضم الجبهة، و"أفق جديد" برئاسة السيد رامز جبارين، و"التوافقية للتغيير" برئاسة الدكتور علي خليل، وحظيت كلٌ منها بمقعدٍ واحد.