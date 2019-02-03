هاتريك أغويرو يقود مانشستر سيتي لهزيمة آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي اللاعب سيرجيو راموس (هاتريك)، وفي المقابل سجل هدف آرسنال الوحيد لوران كوتشيلني.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 47 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وكما حدث أمام نيوكاسل، افتتح أغويرو التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما حاول دفاع آرسنال إبعاد الكرة، لتصل إلى مدافع سيتي، إيميريك لابورت، الذي رفع الكرة ليتابعها المهاجم الأرجنتيني من مسافة قريبة، داخل المرمى.

وبعدها بدقيقتين طالب جمهور سيتي بركلة جزاء، بدعوى إعاقة أغويرو من قبل شكودران موستافي، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وأنقذ حارس مرمى آرسنال بيرند لينو مرماه، من تسديدة رحيم ستيرلينغ في الدقيقة السادسة.

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، بدعوى تسلل صاحبه لابورت.

وتمكن آرسنال بعدها من تعديل النتيجة، في الدقيقة 11، عندما رفع ناتشو مونريال الكرة داخل منطقة الجزاء، إلى غير المراقب كوسيلني، الذي أودعها برأسها الشباك.

وجرى توريرا بالكرة، قبل أن يرسلها إلى المهاجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، الذي حاول التسجيل، لكن أوتامندي أبعد كرته قبل أن تصل المرمى.

واستعاد مانشستر سيتي تقدمه، في الدقيقة 44، إثر لعبة جماعية، كسر من خلالها غوندوغان مصيدة تسلل آرسنال، بكرة وصلت إلى ستيرلينغ في الناحية اليسرى، فمررها الدولي الإنجليزي بلمسة واحدة لأغويرو، الذي لم يجد صعوبة في متابعتها بالمرمى.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بفرصة خطيرة، بعدما انطلق ستيرلينغ من الجهة اليسرى، وأعاد الكرة إلى برناردو سيلفا، الذي أطاح بها فوق المرمى.

وتصدى لينو لتسديدة مركزة من كيفن دي بروين، في الدقيقة 53.

ووصلت دي بروين كرة أخرى من ستيرلينغ، ليطلقها نحو المرمى، لكن لينو كان لها بالمرصاد مجددا، في الدقيقة 56.

وأكمل أغويرو ثلاثيته بالدقيقة 61، عندما تلقى على باب المرمى تمريرة من ستيرلينغ، فحاول متابعتها لترتطم بذراعه، وتكمل مسيرها إلى الشباك، دون أن ينتبه الحكم للواقعة.

وأجرى مدرب آرسنال، أوناي إيمري، بعدها تغييرين، بإخراج إيوبي وسياد كولاسيناتش، وإشراك دينيس سواريز وأرون رامزي.

وحرم لينو أغويرو من تسجيل الهدف الرابع، حيث تصدى لكرته ببراعة في الدقيقة 76.

وأرغمت الإصابة مدافع آرسنال، شكودران موستافي، على الخروج، ليدخل مكانه كونستانتينوس مافروبانوس.

وغادر أغويرو الملعب هو الآخر، وشارك محله البرازيلي غابرييل جيسوس، ولحق به دي بروين، الذي أفسح المجال للجزائري رياض محرز، الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة (3-1) لصالح السيتي.