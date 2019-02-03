القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الأحد.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح متوسطة.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.
وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في أسباب الحادث التي لم تتضح بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: إصابة متوسطة بجريمة طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.