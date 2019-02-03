الطيبة: إصابة متوسطة بجريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الأحد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح متوسطة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في أسباب الحادث التي لم تتضح بعد.