شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فيضانات قوية تضرب أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية، إن بعض السكان تم إجلاؤهم بالفعل بعد أيام من الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال الولاية. وفقا لـ "رويترز".
ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار بين 150 و200 ملليمترا عبر تاونزفيل، وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار في الشهر.
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