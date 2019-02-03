مساع ألمانية لإنقاذ (المعاهدة النووية)

في السياسة 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

برلين ـ د ب أ : يسعى خبراء السياسة الخارجية بالائتلاف الحاكم في ألمانيا للحيلولة دون خطر حدوث سباق تسلح نووي في أوروبا من خلال تقديم اقتراح جديد لروسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (أي إن إف). وذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد أن رودريش كيزفتر كبير ساسة الاتحاد المسيحي في لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني “بوندستاج”، ورولف موتسنيش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ناشدا روسيا نقل صاروخ كروز الخاص بها (إس إس سي -8) بعيدا في اتجاه الشرق بحيث لا يعد بإمكانه الوصول لأوروبا. وبحسب اقتراح كيزفتر وموتسنيش، لابد في المقابل من فتح منصات إطلاق الصواريخ الأمريكية في أوروبا لعمليات تفتيش روسية. ويسري ذلك على منصة الإطلاق المخصصة لصواريخ اعتراضية في رومانيا، وفي بولندا مستقبلا. وتتهم موسكو واشنطن بانتهاك معاهدة (أي إن إف) بشأن نزع الأسلحة النووية متوسطة المدى، من خلال استخدام أنظمة دفاع صاروخي في أوروبا. وقال كيزفتر للصحيفة الألمانية إنه يجب تأمين نقل صواريخ كروز الروسية من خلال “نظام تحقق صارم ومستمر”، لافتا إلى أنه يمكن تحريكها من جديد “عمليا خلال الليل” باتجاه أوروبا عن طريق السكك الحديدية أو شاحنات، لذا شدد على أنه يجب “أن يكون هناك مراقب دائما إلى جانب كل سلاح على حدة نوعا ما”.

وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات دائما بخرق معاهدة القوات النووية المتوسطة خلال النزاع حول إنهائها. وكان قد تم إبرام المعاهدة في عام 1987 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، وهي تلزم كلا الجانبين بالتخلص من جميع الصواريخ الباليستية البرية وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، وفي الوقت ذاته تحظر المعاهدة إنتاج مثل هذه الأنظمة أو القيام بتجارب عليها. ومن جانبه قال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي نوربرت روتجن للصحيفة ذاتها: “تظل المعاهدة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد إنهائها. يجب الاستفادة من هذه الفترة من أجل الحيلولة دون حدوث انتكاسة للتعاون في نزع السلاح”.