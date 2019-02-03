اليمن:الفرقاء يلتقون لمناقشة تأخر سحب القوات من الحديدة

في السياسة 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: قال مسؤول من الأمم المتحدة لرويترز إن ممثلين عن طرفي الحرب في الصراع اليمني التقوا على متن سفينة في البحر الأحمر أمس الأحد في إطار مساع تقودها الأمم المتحدة لتطبيق سحب للقوات من ميناء الحديدة الرئيسي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات سلام في ديسمبر .وتشرف الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق لوقف لإطلاق النار ولسحب للقوات من الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات لليمن، على أمل أن يؤدي ذلك للتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.وكان من المفترض أن يسحب الطرفان قواتهما بحلول السابع من يناير في إطار جهود لتجنب شن هجوم شامل على الحديدة لكن الطرفين أخفقا في التنفيذ بسبب خلاف بين جماعة أنصار الله بشأن من الذي يجب أن يتسلم السيطرة على المدينة والميناء.وقالت مصادر لرويترز إن ممثلين عن الطرفين التقوا على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة لأن محاولات عقد اجتماع ثالث في منطقة يسيطر عليها التحالف أخفقت بسبب رفض جماعة انصار الله عبور خط المواجهات. وعقد أول اجتماعين في منطقة تخضع لسيطرة انصار الله بعدها أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة المعنية بالإشراف على الاتفاق باتريك كمارت مقابلات مكوكية مع الطرفين.وقال بيان للأمم المتحدة أمس الأول السبت إن السفينة أقلت وفدا من الحكومة اليمنية من نقطة التقاء في البحر الأحمر قبل أن تبحر إلى الحديدة لتقل وفد انصار الله.وقال المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية إلى لجنة تنسيق إعادة الانتشار صادق دويد لرويترز إن اللجنة ناقشت مقترحات من كمارت لسحب القوات خلال اجتماع الأحد وأضاف أن الاجتماعات ستستمر.وتماسكت الهدنة إلى حد كبير في الحديدة لكن الاشتباكات تزايدت في الأسابيع الأخيرة مما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لحث جميع الأطراف على تهدئة التوتر. واستمرت أعمال العنف في مناطق أخرى من البلاد لم يشملها الاتفاق.

وقال مكتب جريفيث لرويترز إن الاجتماع بدأ أمس الأحد.من جهته قال البابا فرنسيس في قداس أمس الأحد إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة.وقال البابا الذي يسافر إلى الإمارات أمس الأحد أمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان “أنهك الصراع الطويل السكان ويعاني الكثير والكثير من الأطفال الجوع لكن ليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء. تصل صرخات هؤلاء الأطفال وآبائهم إلى الرب.”أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الضغط بصورة ملحة في سبيل احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها وضمان توزيع الغذاء والعمل لصالح السكان”.وتابع “هناك أطفال جوعى وعطشى ولا يملكون الدواء”.من جهة اخرى أعلن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أمس الأحد، عن مقتل جنديين من الأمن اليمني ومسلح قبلي، باشتباكات في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.وأفاد المصدر بأن “مسلحين قبليين احتجزوا، شاحنات تحمل مساعدات إغاثية تابعة للأمم المتحدة في مديرية الجوبة جنوب مأرب، ورفضوا تسليمها للأمن اليمني”، مضيفا أن “اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والقبليين، أسفرت عن مقتل جنديين ومسلح وإصابة 4 من الطرفين”. وذكر أن وساطة قبلية محلية تمكنت من إيقاف الاشتباكات.