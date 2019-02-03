فنزويلا : مادورو يقترح إجراء (تشريعية) مبكرة وأوروبا ستعترف بجوايدو بعد انتهاء مهلة الـ(ثمانية)

في السياسة 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

كاراكاس ـ عواصم ـ وكالات: اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في إطار مساعيه لمعالجة الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وجاء اقتراح مادورو خلال كلمة أمام أنصاره في العاصمة كاراكاس، مشيرا إلى إمكانية إجراء الانتخابات العام الجاري. وكان الموعد المقرر للانتخابات التشريعية القادمة هو العام المقبل 2020.

هذا، ومن المقرر أن تنتهي فجر اليوم الاثنين مهلة مدتها ثمانية أيام منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت سبع دول في الاتحاد الأوروبي اعتزامها الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا بعد انتهاء المهلة. ورفض مادورو بالفعل مطلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا ووصفه بأنه “وقح” قائلا لمؤيديه في اجتماع حاشد يوم السبت “أنا الرئيس الحقيقي لفنزويلا.”وفي مظاهرة للمعارضة بالقرب من كاراكاس، قال جوايدو للمتظاهرين المناهضين لمادورو: “سنبقى في الشوارع حتى تكون هناك حرية، وحكومة مؤقتة وانتخابات جديدة”. وأعلن جوايدو، زعيم الجمعية الوطنية، نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 يناير، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة ودول أخرى على الفور.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الدول التي اعترفت بخوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا تؤجج مشكلات البلد وتعاقب الملايين من سكانها. وأضاف جاويش أوغلو أنه كان لزاما على البلدان التي تساند جوايدو أن تدفع، بدلا من ذلك، في سبيل إجراء مفاوضات لحل أزمة فنزويلا.وقال للصحفيين في اسطنبول إنه عندما تقع “مشكلة في بلد ما، تكون هناك شرارة يمكن أن تتحول إلى حريق في أي وقت.وفي هذه الحالة، كان لزاما عليها (البلدان المؤيدة لجوايدو) المساهمة في حل المشكلة من خلال الحوار”.