الأردن ينفي اعتقال إسرائيل اثنين من مواطنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مصدر عسكري أردني، الأحد، ما ذكرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال الجيش الإسرائيلي اثنين من الأردنيين.

وأوضح المصدر أن المعتقلين الاثنين من إحدى الجنسيات العربية (لم يحددها) ضلا الطريق وتجاوزا المنطقة الحدودية، وتم اعتقالهما من قبل الجيش الإسرائيلي.



من جانبها، طالبت القيادة العامة للجيش الأردني، في بيان رسمي، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل بث أي أخبار غير صحيحة، وأن تأخذ المعلومات من مصادر موثوقة حتى لا تشوش على المواطنين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ادعت اعتقال شخصين حاولا عبور الحدود قادمين من الأراضي الأردنية. فيما ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين أردنيين.