الحريري: زيارة البابا فرنسيس للإمارات إشراقة للحوار والانفتاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة خطوة حضارية "تشرق على العالمين الإسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح".

ووصف الحريري في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات بـ"التاريخية".



وتابع قائلاً "تحية من لبنان العيش المشترك إلى قيادة الإمارات وضيفها الكبير، والتحية موصولة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي تقدم المرحبين".





كان قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وصل مساء الأحد إلى الإمارات، ليبدأ زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي، والمقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.



كان في استقبال قداسة البابا فرنسيس، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الرئاسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار الشخصيات.

