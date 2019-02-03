الان تتابع قرقاش: يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الأمارات، أنور قرقاش، إنه يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر، أننا نرحب ببيان البابا فرنسيس في زيارته التاريخية إلى الإمارات، والذي يحث على السلام في اليمن.