البشير: نعمل على تطوير المناطق الريفية وتوفير مياه شرب نظيفة

أكد الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ لأن "​الحكومة​ تعمل على تطوير المناطق الريفية وتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح ​مستشفى​ جديدا في المنطقة".

وخلال تجمع في ولاية شمال ​كردفان​ بأم درمان لتدشين طريق سريع طوله 340 كلم، لفت البشير إلى أن "بناء طريق كهذا ليس أمرا سهلا في ظل ظروف السودان"، مشيراً إلى أنه "مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".

وأمام حشد آخر في قرية سراج بولاية شمال كردفان، أكد البشير أن "​الشباب​ الذين فتحنا لهم ​الجامعات​ عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد".