الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو يترشح لولاية رئاسية ثانية

قدم الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ الأوراق المطلوبة لتسجيله مرشحا لرئاسة البلاد لدى لجنة ​الانتخابات​ المركزية، في الانتخابات المقررة تنظيمها في الـ31 آذار المقبل.

ووصل الرئيس الأوكراني الحالي إلى مقر لجنة الانتخابات في آخر يوم تقبل اللجنة فيه الوثائق المطلوبة من المرشحين لرئاسة البلاد.

ونشر مستشار الرئيس الأوكراني، يوري بيريوكوف على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا تظهر بوروشينكو مع زوجته وهو يوقع الأوراق اللازمة في مقر لجنة الانتخابات.