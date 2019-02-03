3 جرحى في حادث سير على طريق كفرحزير الكورة

أصيب 3 أشخاص في ​حادث سير​ وقع بعد ظهر اليوم على طريق كفرحزير- ​الكورة​ باتجاه شكا، حيث صدمت ​سيارة​ من نوع "رينو" سيارتين انحرفت إحداهما وسقطت إلى جانب الطريق.

وعمل عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ على اسعاف الجرحى، ونقلهم إلى ​مستشفى​ ​الشمال​ لتلقي العلاج.