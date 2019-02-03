الرياشي: هناك نية لإنجاح الحكومة بسبب الخوف على الاستقرار النقدي والمالي

أكد الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ أن "زيارة ​البابا فرنسيس​ الى ​الامارات​ أمر تاريخي و من الضروري التعليق عليه"، مشيراً الى أن "أي شيء يقرب الناس من بعضها يعنيني".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الرياشي أنه "على الدولة اتخاذ القرار بملاحقة كل مخلّ بالقانون ورفع الغطاء السياسي عن كل المجرمين، واذا تعبّر عن رأي بشكل خاطئ هناك قانون للإعلام يحاسب"، لافتاً الى أنه "على ​الرئيس ميشال عون​ أن يضغط لتطبيق ما قاله في ​مجلس الوزراء​، ومن اعتدى عبر رمي ​قنبلة​ على احدى القنوات التلفزيونية يجب توقيفه اليوم قبل الغد وانا مع توقيف كل المجرمين".

وشدد الرياشي على أن "اللبنانيين يجب ان يأخذوا قرارا حاسما حول ارتضائهم ب​إتفاق الطائف​ وطي صفحات الحرب بين بعضهم"، مشيراً الى أن "المسؤلية تقع في هذا السياق على الدولة بشكل كبير، ولهذا كنت أتحدث عن أهمية وزارة الحوار والتواصل، فهذه المصالحة يجب ان تحكى ويتم الاعتراف بها بدون زغل".

ومن جهة اخرى، لفت الى أنه "على الدولة ان تأخذ قرار بشكل واضح بتوقيف كل من يعتدي على مؤسسة اعلامية، ومن يعتدي يجب محاسبته ومحاكمته".

وأكد أنني "تابعت تشكيل ​الحكومة​ وكانلوليد جنبلاط دورا كبيرًا في المراحل السابقة والخوف هو على تحسين الطائف كما ​بكركي​ فعلت وخافت على الطائف لذلك دعت الى الاجتماع الماروني، ولا أرى تشكيل معارضة للعهد في المدى المنظور، هناك تجاذبات ولكن هناك نية لإنجاح الحكومة بسبب الخوف على الاستقرار النقدي والمالي في البلد".