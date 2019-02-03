الحريري: زيارة البابا إلى الإمارات تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار

اعتبر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الزيارة التاريخية التي يقوم بها ​البابا فرنسيس​ لدولة ​الامارات​ العربية المتحدة خطوة حضارية تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح".

وأضاف: "تحية من لبنان العيش المشترك الى قيادة الامارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين".