ذكرت معلومات صحافية أن ​الجيش​ يسير دوريات مؤللة داخل ​بلدة حورتعلا​ البقاعية، على خلفية مقتل الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي ح. ح. المصري، على طريق الدلهمية في زحلة، بعدما تبين ان عملية قتله جاءت على خلفية ثأرية بين أبناء العائلة الواحدة.

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