أمل أبو زيد: زيارة البابا الى الإمارات تفتح الباب امام حوار الأديان

أشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن ​البابا فرنسيس​ من خلال الزيارة التاريخية المباركة الى ​الإمارات العربية المتحدة​ يفتح الباب امام حوار الاديان ويسير على دروب السلام والتسامح.

وأضاف: "كل الصلوات نرفعها من لبنان تلبية لنداء قداسته كي يتكلّل لقاء الاخوّة الانسانية مع مجلس حكماء المسلمين بالنجاح، وأن تترسّخ قيم السلام والمحبة وقبول الاخر وتتوقف كل الحروب وأعمال القتل بإسم الدين".