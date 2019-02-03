محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 75%

محمد اسماعيل - القاهرة - ( الخليج 365 )

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

وقال محافظ أسيوط، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب وتحصيلهم خلال الفصل الأول، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي مشيرًا إلى جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، وتحسين مستوى المعلمين وإتاحة الفرص والبرامج التدريبية لهم لصقل خبراتهم التعليمية.

وأعلن المحافظ عن دعم منظومة تطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بالقرى والنجوع لاستيعاب الكثافات الطلابية وتخفيف الضغط على المدارس بمراحل التعليم الأساسي.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب النظاميين في الشهادة الإعدادية العامة بلغت 44 ألف و141 ناجحًا من المتقدمين البالغ عددهم 58 ألف و66 طالبًا مقيدًا، حضر منهم الامتحان 57 ألف و960 طالبًا و1728 طالب منازل حضر منهم 1700 ونجح 725 طالبًا من إجمالي المنازل.

وأضاف، أن نسبة النجاح لطلاب المرحلة الإعدادية المهنية 72.55 % وبلغت نسبة النجاح لطلاب التربية الخاصة "صم وضعاف سمع ومكفوفين" 86 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب.